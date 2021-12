Florenzi polemico con Lautaro Martinez: «I giocatori forti non devono lamentarsi»

Florenzi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Salernitana, sfida vinta dai rossoneri per 2-0 (vedi report). Il rossonero ha risposto in maniera polemica alle lamentele di Lautaro Martinez sul campo di San Siro (vedi articolo)

RISPOSTA PICCATA – Alessandro Florenzi risponde per le rime a Lautaro Martinez, che dopo la sfida vinta contro lo Spezia a San Siro si era lamentano delle condizioni del campo: «Penso che i giocatori forti debbano giocare in tutte le superfici e non lamentarsi del campo».