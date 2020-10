Florenzi e il sorteggio Champions del PSG: “Vorrei evitare l’Inter”

Alessandro Florenzi ha parlato del sorteggio di Champions League che inizieranno tra pochi minuti. Il terzino del PSG sottolinea la forza delle squadre italiane e in particolare dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa, riportate dal sito ufficiale dei parigini

VERSO IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE – Ecco le parole di Florenzi: «Parto da quella che secondo me dovremmo evitare. L’Inter che è in terza fascia. Ha fatto un mercato molto buono e vuole cercare di vincere il campionato. Hanno una squadra davvero molto buona. L’Atalanta ha dato filo da torcere a tutte le squadre italiane e anche in Europa ha detto la sua. E’ stata plasmata da un allenatore come Gasperini che sta facendo molto bene. E’ una squadra molto fisica. La Lazio ha un grandissimo campionato l’anno scorso e ha un grande attaccante come Immobile. Nei primi 11 è molto brava. Però tra queste eviterei l’Inter che si è rafforzata».