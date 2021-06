Florenzi in conferenza stampa ha detto la sua sulla Champions dell’Inter e ha risposto alle domande sul suo futuro dopo l’Europeo. Il jolly della Roma, in prestito al PSG fino a fine stagione, è uno dei nomi sul taccuino nerazzurro per la fascia destra.

INTER IN CHAMPIONS – Alessandro Florenzi è uno degli obiettivi dell’Inter come eventuale sostituto di Achraf Hakimi, sempre in odore di cessione anche se la trattativa con il Paris Saint-Germain non decolla (vedi articolo). Oggi è intervenuto in conferenza stampa e ha spiegato come è cresciuta la Nazionale Italiana in questo ultimo anno: «Siamo più maturi. Molti qui hanno usufruito di questo anno in più per fare gare internazionali e accumulare esperienza. Penso alla Roma che è arrivata in semifinale. Penso anche all’Inter che, nonostante sia uscita, ha fatto grandi partite nel suo girone di Champions League».

RISPOSTA SUL FUTURO – Gli è stato chiesto anche cosa accadrà dopo l’Europeo, col mercato che vede il suo nome tra quelli più gettonati (vedi articolo). L’esterno azzurro ha voluto chiudere la questione con ironia tra l’ilarità dei presenti: «Andrò in vacanza!». Questa la risposta di Florenzi, che ha voluto dribblare l’argomento mercato, pur conoscendo la sua situazione in bilico tra PSG e Roma.