Florenzi ama Barella: «Spiace per il Milan, ma giocatore e uomo incredibile!»

Florenzi stravede per Nicolò Barella, suo ex compagno in Nazionale. L’attuale giocatore del Milan non ha dubbi: ha un debole per il vice capitano dell’Inter sia come giocatore che come uomo.

CHE BELLE PAROLE! – Alessandro Florenzi, intervistato da Sky Sport, ha parlato di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter con cui ha giocato tanti anni in Nazionale. Il rossonero non ha dubbi. Queste le sue dolcissime parole nei confronti del vice capitano nerazzurro: «Non abbiamo sfruttato alcune occasioni che ci sono capitate davanti e loro con due gol di testa ci hanno fatto gol. Siamo allenati da un allenatore formidabile e abbiamo dei giovani veramente tanto forti. Tipo? A me c’è un giocatore, so che il Milan mi potrà uccidere, fate quello che vi pare, a me Barella, veramente… Voi conoscete il giocatore e come giocatore è qualcosa di incredibile. Ma come persona è anche meglio. Gli faccio i complimenti perché ha scritto tante pagine dell’Italia e sono sicuro che le scriverà». Parole veramente belle quelle di Florenzi, che dimostrano la stima assoluta nei confronti del “cugino” dell’Inter. E E allo stesso confermano la grandezza del sardo, giocatore favoloso. In questo momento, Florenzi è infortunato e nelle prossime settimane potrebbe ritrovare il campo.