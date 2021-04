Florentino Pérez, presidente del Real Madrid e (ex) della Superlega, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS. Nonostante tre giorni fa il progetto si sia liquefatto continua a ritenere che sia il migliore possibile, ipotizzando un rilancio.

TENTATIVO – Florentino Pérez smentisce certi commenti sulla Superlega: «Le voci hanno manipolato tutto. Non è un piano che esclude squadre, né va contro i campionati nazionali. Il progetto Superlega è il migliore possibile, lo abbiamo fatto per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente ferito, perché la sua economia crolla e bisogna adattarsi all’epoca in cui viviamo. La Superlega non va contro i campionati nazionali: ha come obiettivo che arrivi più denaro nel calcio. L’abbiamo pensata per dare maggiore interesse alle partite. Credo che nemmeno la riforma dell’UEFA (vedi articolo) risolva il problema, perché non è meglio di quello che c’è ora. E non possiamo aspettare il 2024».

OBBLIGATORIO CAMBIARE – Florentino Pérez insiste: «Certo, qualcosa l’abbiamo fatta male. Ci confronteremo di nuovo, vedremo quali soluzioni saranno possibili. Bisogna fare qualcosa: i giovani fra quattordici e ventiquattro anni stanno abbandonando il calcio, perché sono annoiati. Ci sono quattro miliardi di tifosi in tutto il mondo, la metà di questi tifano le squadre della Superlega: è l’unico sport globale. Nei tre mesi di pandemia della scorsa stagione, i dodici club hanno perso seicentocinquanta milioni di euro. Quest’anno, interamente in pandemia, le perdite saliranno fra due miliardi e due miliardi e mezzo. Il Bordeaux, per esempio, rischia di sparire: dobbiamo fare qualcosa, o spariranno tanti club. Se dovessero esserci partite più interessanti e competitive entrerà più denaro nel calcio. Per tutti, non solo per pochi, perché i campionati nazionali varrebbero molto di più. Avremmo poi una cifra importante per la solidarietà, è un punto fondamentale del progetto».

Fonte: AS – Joaquin Maroto