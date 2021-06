Florentino Perez: «Contenti del ritorno di Pintus. Mai parlato con Conte»

Per la panchina del Real Madrid era stato fatto anche il nome di Conte. A smentire l’indiscrezione ci ha pensato Florentino Perez a El Transistor, programma radiofonico su Onda Cero. Il presidente del club spagnolo ha dichiarato di non aver mai contattato il tecnico salentino e ha espresso la sua soddisfazione per l’ingaggio di Pintus.

PANCHINA REAL – Da quando Antonio Conte ha lasciato l’Inter, il suo nome è stato accostato a diverse panchine in giro per l’Europa. La più prestigiosa è senza dubbio quella del Real Madrid. Ma, stando a quanto dichiarato dal presidente Florentino Perez a El Transistor, l’ex tecnico nerazzurro non è mai stato nella lista delle “Merengues”, a differenza di Antonio Pintus che ha lasciato l’Inter proprio per tornare in Spagna e riprendere il suo ruolo di preparatore atletico del Real: «Siamo molto contenti di Carlo Ancelotti, come lo siamo anche di Pintus e di questa nuova tappa. Lo abbiamo ricordato fin dall’inizio. Pensavamo fosse una buona soluzione ed è arrivato. Mauricio Pochettino e Antonio Conte non sono mai stati contattati, non abbiamo parlato con loro. Alcuni allenatori partono e altri vengono». Per Conte si prospetta un anno sabbatico, da lui stesso definito “forzato” (vedi articolo).