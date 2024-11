1-1 tra Royale USG e Roma. Il futuro di Juric appeso a un filo

Si chiude con un semplice 1-1 la sfida tra la Royale Union SG e la Roma di Ivan Juric in Europa League. Partita complicata per i giallorossi che non riescono mai a prendere il largo.

PAREGGIO – Al triplice fischio di Royale Union SG e Roma, per i giallorossi arriva un sorriso amaro. Gli uomini di Ivan Juric chiudono la sfida su un risicato 1-1 e portano a casa un solo punto. Un primo tempo complicato e senza nessun vero guizzo pericoloso da parte dei giallorossi. Alla mezz’ora arriva la prima doccia gelida per i romani che si ritrovano Lorenzo Pellegrini a terra per un infortunio. La Roma però non molla e sullo scoccare del duplice fischio, Stephan El Shaarawy si libera dalla marcatura e prova il tiro che si spegne alto sopra la traversa.

Roma, un pari che sa di sconfitta

RIPRESA – La ripresa si apre con i padroni di casa che provano l’affondo decisivo, ma è la Roma a passare in vantaggio al 62′. Pellegrini mette in area un bellissimo cross, Gianluca Mancini svetta alto di testa e infila alle spalle del portiere. Sembrava procedesse tutto bene, ma al 77′ è arrivato il pareggio del Royale Union SG con Kevin Mac Allister che di forza manda in rete dopo un buon servizio di Charles Vanhoutte. Nel finale ci prova la Roma senza però grandi occasioni. Al triplice fischio un punto a testa, con Ivan Juric sempre più in bilico.