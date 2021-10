Floccari: «Pinamonti sta crescendo tanto. Partita da giocatore maturo»

Sergio Floccari, ex attaccante e opinionista per DAZN, ha commentato la prestazione di Andrea Pinamonti (vedi articolo) in Salernitana-Empoli (vedi report), complimentandosi con il giocatore di proprietà Inter per la crescita.

CRESCITA – Andrea Pinamonti sta sfruttando al meglio il periodo di prestito dall’Inter all’Empoli. Come analizzato da Sergio Floccari nel postpartita di Salernitana-Empoli: «Pinamonti ha fatto una partita da giocatore molto maturo. Nel primo tempo è riuscito a determinare, ha attaccato bene la profondità. Nel secondo tempo ha cercato sempre di fare la cosa giusta per la squadra. Non era facile, nel secondo tempo l’Empoli si è abbassato molto, ma è comunque riuscito a incidere molto bene. La crescita di questo ragazzo sta continuando, è molto più consapevole. Ora stanno arrivando anche i gol».