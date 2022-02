Floccari: «Milan riavvicinato ma Inter partita in meno. Mai chiusa»

Floccari ha commentato il derby Inter-Milan 1-2 per DAZN. L’ex attaccante vede una Serie A più incerta che mai, dopo che i rossoneri si sono portati a -1, ma ricorda anche la partita da recuperare a Bologna (quando ancora non si sa).

SERIE A COMBATTUTA – Per Sergio Floccari è un campionato appassionante in testa: «Io non l’avevo mai visto chiuso, perché è dall’inizio che stanno facendo molto bene le tre squadre davanti. Un pochino meglio una e un pochino meglio l’altra, però secondo sarà avvincente fino alla fine. È chiaro che questa vittoria ha riavvicinato il Milan, anche se l’Inter ha una partita da recuperare».