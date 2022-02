Floccari: «L’Inter fa fatica in tutte le fasi. Inzaghi, scelte giuste»

Sergio Floccari al termine di Genoa-Inter commenta la prova dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Ecco le parole dell’ex calciatore a DAZN.

FASI COMPLICATE – L’ex calciatore Sergio Floccari prende spunto da Genoa-Inter per commentare il momento dei nerazzurri. Queste le sue parole: «L’Inter sta facendo fatica in tutte le fasi. Questa sera è evidente che è in difficoltà dal punto di vista fisico. Fa fatica nella fase offensiva, a ribaltare la situazione. Direi che l’aspetto fisico è quello importante. Col Sassuolo hai sbagliato l’approccio mentale, questa sera abbiamo visto più stanchezza fisica».

MOMENTO CRUCIALE – Dopo la scorsa giornata, l’Inter perde un’altra occasione di approfittare di un passo falso del Milan. Tuttavia Floccari ha fiducia nel lavoro di Simone Inzaghi: «Arrivare al periodo più importante della stagione un po’ preoccupa, l’Inter deciderà il suo futuro dalla gestione di queste partite. Le scelte di Inzaghi secondo me sono giuste, ci ha provato fino alla fine perché ha messo tanti uomini in avanti».

CORSA AL CONTRARIO – Floccari chiude commentando il paradosso delle ultime due giornate, dove entrambe le milanesi non riescono a vincere. Il suo commento: «Sia il Milan sia l’Inter hanno avuto l’opportunità di fare una mini fuga. Però il girone di ritorno è più duro, perché le partite sono meno e le squadre sono molto determinate. Diventa tutto più difficile».