Floccari: «Dimarco? Ha cambiato la partita! Gran dimostrazione Inter»

Floccari difende Dimarco, dopo il rigore sbagliato in Inter-Atalanta di sabato. L’ex attaccante, nel post partita di Venezia-Torino su DAZN, vede anche dei progressi da parte della squadra di Inzaghi.

CRITICA RIBALTATA – Sergio Floccari difende Federico Dimarco dopo Inter-Atalanta: «Innanzitutto iniziamo a dire che Dimarco è vero che ha sbagliato il rigore ma ha cambiato la partita. È stato bravo Simone Inzaghi a cambiarla, perché con le sostituzioni ha messo in difficoltà l’Atalanta. È stata una bella gara, una bella sfida anche fra allenatori, perché Gian Piero Gasperini non ha atteso di andare in difficoltà e aveva cambiato prima. Poi con l’infortunio di José Luis Palomino è cambiato tutto. L’Inter però ha dato una grande dimostrazione di forza, contro l’Atalanta che per diversi minuti l’ha messa in difficoltà».