Floccari: «Calendario Inter facile solo sulla carta. Empoli, prova di forza»

Sergio Floccari, ospite negli studi di Dazn, si è concentrato sulla vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Qualche considerazione sul calendario dei nerazzurri

PROVA DI FORZA − Floccari sulla vittoria dell’Inter a Empoli: «Sulla carta sembra più facile il calendario dell’Inter ma solamente sulla carta perché non è mai facile affrontare squadre che lottano per la salvezza. Grande prova di forza dell’Inter contro l’Empoli, non era facile rimontare così. L’Inter è abituata a vincere, in alcuni momenti però si è bruciata delle chance».