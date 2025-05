Flick vince la Liga ma ricorda: «Sofferto a Milano, però ora felici»

Flick ha vinto la Liga, la sua prima in carriera da allenatore, col Barcellona. E nel post partita con l’Espanyol ritorna sul KO cocente contro l’Inter una settimana fa.

GIOIA DOPO LA SOFFERENZA – Hans-Dieter Flick ha vinto la Liga sulla panchina del Barcellona. Il tedesco ha trionfato in casa dell’Espanyol, grazie alla rete superba di Lamine Yamal. Una grande gioia che arriva dopo la sofferenza atroce provocatagli dall’Inter appena una settimana, la notte tra il 6 e il 7 maggio, nella semifinale di Champions League. E Flick, nel post partita di Espanyol-Barça, ritorna pure sulla sofferenza di San Siro: «Quando guardo gli allenamenti, la preseason… Abbiamo una filosofia diversa su come volevamo attaccare, e la squadra si è adattata bene. Con il Barcellona, ​​devi vincere titoli, e tre sono fantastici. Ho sofferto dopo la semifinale a Milano, ma con tre titoli, penso che piaccia sia al club che ai giocatori… c’è di che essere felici». Lo stesso Flick nel post partita di Milano aveva pianto un po’ polemizzando contro la direzione arbitrale di Marciniak e contro il VAR. Polemiche peraltro tutte inutili, in quanto se c’era stata una squadra relativamente danneggiata quella era stata l’Inter e non il Barça. Oggi il tedesco però può sorridere.