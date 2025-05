Flick ‘piangina’ sconfessato da Meier (ex arbitro): «Rigore Inter c’è e su Yamal no! Marciniak e Var perfetti»

A “zittire” Hansi Flick dopo Inter-Barcellona e le sue polemiche in conferenza stampa, ci ha pensato l’ex arbitro Meier. In carriera ha anche arbitrato una finale di Champions League, quella del 2002. Marciniak promosso.

RIGORE NETTO – La televisione tedesca RAN ha scomodato l’ex arbitro svizzero Urs Meier per analizzare gli episodi di Inter-Barcellona. Non ha dubbi sul rigore concesso all’Inter: «Dalla prima angolazione della telecamera, e anche dalla prospettiva dell’arbitro, sembrava che la palla fosse stata giocata. Dal comportamento della palla dopo il fallo, si potrebbe pensare che si sia trattato essenzialmente di un fallo regolare. Ma la telecamera dietro la porta ha fornito maggiori dettagli. Si vede che Martinez ha messo la gamba nella posizione corretta e che Cubarsi ha colpito prima la gamba e poi, in sostanza, la palla da qualche parte. Quindi è rigore».

SU YAMAL – Meier promuove il non rigore su Yamal e sconfessa Flick: «In base alle immagini che avevo a disposizione, direi che è successo appena fuori dall’area. Il fallo si verifica dove avviene il primo contatto. E Marciniak ha anche fatto bene a far capire che in realtà era successo appena fuori dall’area. E dal gesto del difensore, si capiva che sapeva già esattamente quando fare il contrasto. E che era ancora fuori dall’area. Quindi sì, posso accettare la decisione. Perfetto Marciniak dopo la revisione al VAR sul primo rigore. È stata una partita di calcio molto emozionante, grandiosa. Quindi non la vedo come l’ha vista Hansi Flick. Non sono d’accordo».