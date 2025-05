Barcellona, si rinnova la difesa! Le soluzioni per arginare l’Inter – TS

Flick arriva in Italia con la notizia di Robert Lewandowski che torna ad essere disponibile. Sarà una difesa rinnovata del Barcellona in vista dell’Inter, come scritto da Tuttosport.

CORSA – In vista della semifinale di questa sera a San Siro contro l’Inter, Flick si prepara ad arginare le incursioni dell’Inter. Il tecnico tedesco arriva a Milano con il suo manipolo di giovani per provare a conquistare la Scala del Calcio, come spiegato da Tuttosport. Il Barcellona arriva in Italia dopo aver vinto la Supercoppa e la Copa del Rey contro il Real Madrid: adesso però si giocherà l’accesso alla finale di Champions League, per poi affrontare il Real Madrid nel Clasico che potrebbe consegnare ance la Liga.

Barcellona, le idee di Flick per frenare l’Inter

DIREZIONI – Per Flick però arrivano anche buone notizie: Robert Lewandowski, con 11 gol in 12 partite, è recuperato. Ma come spiegato dallo stesso tecnico degli spagnoli, l’attaccante polacco partirà dalla partita ed entrerà a gara in corso se mai servisse ribaltare l’Inter. In difesa invece Flick è orientato a schierare una difesa a quattro centrali, con Araujo al fianco di Cubardì in mezzo, poi Eric e Martinez sugli esterni per il Barcellona. Quattro difensori che magari spingeranno di meno, ma potrebbe essere un plus per evitare di prendere gol su calcio d’angolo dall’Inter. In attacco invece ci sarà il solito Lamine Yamal che proverà a trascinare il suo Barcellona alla prima finale dopo dieci anni.