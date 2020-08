Flick: “Perisic dinamico in fase offensiva. Tra lui e Coutinho…”

Condividi questo articolo

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato prima della sfida di ritorno della Champions League contro il Chelsea. Secondo il tecnico, ci sarebbero delle possibilità che Ivan Perisic – ancora in prestito dall’Inter – possa partire da titolare nella partita che vede i bavaresi forti dello 0-3 dell’andata.

SCELTE – Ivan Perisic potrebbe avere una grande occasione questa sera. Alle ore 21.00, infatti, andrà in scena Bayern Monaco-Chelsea, ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Il croato di proprietà dell’Inter è una delle possibili scelte di Hans-Dieter Flick per la formazione titolare, come dichiarato anche dall’allenatore dei bavaresi, che potrebbe scegliere anche l’ex nerazzurro Philippe Coutinho. Queste le sue parole: «Ivan ha un passo più dinamico nella fase offensiva, mentre Philippe è un giocatore che può garantire alla squadra più possesso palla. Si differenziano proprio in queste caratteristiche. Sceglierò proprio alla fine chi schiererò in campo»

Fonte – Kicker.de