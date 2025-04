Flick non si espone: «Mi godrò Inter-Bayern Monaco senza preferenze!»

Hans Flick può osservare Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League, con la consapevolezza di essere già qualificato per le semifinali della competizione. Queste le sue parole sulla sfida.

IL COMMENTO – Hans Flick si è così espresso ad AS al termine di Borussia Dortmund-Barcellona, match conclusosi con una sconfitta indolore per i catalani con il risultato di 3-1. Sul punto, il tecnico tedesco ha sottolineato il valore della squadra tedesca: «Il Dortmund era un ottimo avversario. L’atmosfera nello stadio era incredibile. Non è stata la nostra giornata migliore. Non è facile giocare queste partite contro squadre come quella tedesca, ma alla fine ci siamo qualificati per le semifinali, che era il nostro obiettivo».

Flick sulla possibile sfidante: Inter o Bayern Monaco, nessuna preferenza

NESSUNA SCELTA – Flick ha poi effettuato un breve commento sull’altro quarto di finale del lato del tabellone in cui si trova il Barcellona. Dal match tra Inter e Bayern Monaco emergerà la sfidante della compagine blaugrana, le cui grandi potenzialità in fase offensiva si associano a un lavoro di copertura difensiva non sempre impeccabile. Per quanto riguarda la possibile semifinale, ad ogni modo, Flick ha preferito non esporsi: «Mi siederò a casa e mi godrò la partita. Non ho un favorito. Non preferisco nessuno».