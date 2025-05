Flick non arriva all’uva, dice che è Acerb(i)a: «Liga titolo più onesto»

Scusate il gioco di parole con “Acerbi”, protagonista con il gol del 3-3 contro il Barcellona, prima del gol di Frattesi che ha eliminato i catalani dalla Champions League. Ma Flick nel presentare la sfida contro il Real Madrid, torna a parlare della sconfitta con l’Inter in maniera “stizzita”.

IL LUPO NON ARRIVA ALL’UVA – La ferita dell’eliminazione in semifinale di Champions League brucia ancora. Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, non ha nascosto l’amarezza per il ko nel doppio confronto contro l’Inter, culminato nel rocambolesco 4-3 di San Siro e in una disfatta complessiva per 7-6. In conferenza stampa, alla vigilia del Clásico contro il Real Madrid, il tecnico non nasconde il suo fastidio: «La Liga è il titolo più onesto, devi giocare 38 partite. Se arrivi alla fine e sei il primo, è il titolo più onesto». Una frase che in molti hanno letto come una frecciata all’Inter e alla natura stessa delle competizioni a eliminazione diretta, dove l’episodio può cambiare la storia di una stagione. Per Flick, ora, resta da salvare l’onore in Liga, anche se a dargli fastidio non ci sarà nessun Francesco Acerbi, per sua fortuna. Per l’Inter, invece, l’attesa di una finale europea tutta da vivere.

Barcellona, ora però stai attento al Real Madrid in Liga!

PROSSIMI IMPEGNI – Il riferimento alla recente eliminazione dalla Champions è evidente. Flick ha poi cercato di distendere i toni, parlando della concentrazione della squadra in vista dei prossimi impegni: «Stiamo bene. Dopo la sconfitta di Milano tutti sanno che non è facile. Ma facciamo le cose bene, abbiamo parlato di quello che vogliamo fare in queste due settimane. Ci sono quattro incontri. Il Clásico è importante, dobbiamo dimostrare quanto siamo in grado di giocare. Devi mostrare fiducia». L’amarezza catalana si scontra con l’entusiasmo nerazzurro, in un confronto che, seppur terminato sul campo, continua anche a distanza, tra dichiarazioni e rivalità che infiammano il finale di stagione.