Flick: «Lewandowski potrebbe esserci con l’Inter! Calci piazzati…»

Flick parla in conferenza stampa e si esprime su Lewandowski, che potrebbe ritornare con l’Inter. Poi parla di rotazioni e calci piazzati.

ROTAZIONI – Hans-Dieter Flick, in conferenza stampa alla vigilia di Valladolid-Barcellona, sul turnover di domani: «Penso che la partita contro l’Inter dimostri che giocatori come Koundé erano carichi e per questo si è infortunato. Dobbiamo concentrarci sul parere dei medici e vedere chi ha bisogno di riposare. Ci aspettano delle partite importanti, ce ne occuperemo. Ci saranno delle rotazioni, ovviamente. Tutti coloro che possono giocare viaggeranno con noi. Abbiamo tutti bisogno dell’energia positiva degli altri giocatori».

INFORTUNATI – Flick annuncia il rientro di Casadò e poi parla di Lewandowski e Baldé: «Dobbiamo aspettare, sono sulla strada giusta ma dobbiamo aspettare. Oggi Casadó è tornato in gruppo, ma sta ancora lavorando e si sta allenando. Non dico che sia più avanti degli altri, anche Lewandowski si sta riprendendo, così come Balde. Potremmo averne bisogno più avanti. Robert si sta riprendendo bene, dobbiamo aspettare, gli restano ancora pochi giorni. Lui è molto professionale in questo, si sta allenando duramente per migliorare e forse avrà la possibilità di tornare martedì».