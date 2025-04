Flick: «Lewandowski? Domani risonanza e poi capiremo!» Inter attende

Flick ha parlato nel post partita di Barcellona-Celta Vigo di Lewandowski. Il polacco ha lasciato il campo per infortunio. E anche l’Inter ovviamente attende.

LEWANDOWSKI – Il Barcellona ha trovato una vittoria super rocambolesca contro il Celta Vigo in Liga, passando dal 3-1 galiziano al 4-3. Nel post partita, l’allenatore dei catalani Hansi Flick ha voluto in primis aggiornare sulle condizioni di Robert Lewandowski, uscito per infortunio al 78′. Le parole dell’allenatore tedesco e raccolte da Sport: «Dobbiamo aspettare fino a domani mattina per una risonanza con Lewandowski per vedere cosa ha avuto in campo». Ovviamente anche l’Inter aspetterà le informazioni relative alla punta polacca, visto che tra undici giorni esatti ci sarà il primo atto delle due semifinali di Champions League. La partita di andata è in programma il 30 aprile in Spagna.

Non solo Lewandowski, Flick parla degli errori difensivi del Barcellona: Inter in ascolto

GOL PRESI – Anche oggi pomeriggio il Barcellona si è confermato molto vulnerabile in difesa concedendo tre gol molto facili al Celta Vigo. Flick ne ha parlato così, concentrandosi poi sulla reazione della sua squadra: «I gol che abbiamo subito sono stati dovuti a errori nostri, e gli abbiamo facilitato la vita, ma vedere come la squadra ha reagito, come non si arrendono mai, quanto sono mentalmente preparati in questo momento, è incredibile». L’Inter dovrà lavorare tantissimo proprio sulla difesa non impeccabile della squadra blaugrana.