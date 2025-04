Flick contro la Liga: «Troppe partite, è una barzelletta!». Poi parla dell’Inter

Hans Flick, allenatore del Barcellona prossimo avversario dell’Inter in semifinale di Champions League, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Celta Vigo, si è lamentato con la Liga per il campionato troppo intasato. Poi ha espresso la sua opinione riguardo i nerazzurri.

CONTRO LA LIGA – Il calendario del Barcellona è identico a quello dell’Inter, essendo ancora in corsa per tutti e tre i titoli. o. Complice anche l’eliminazione del Real Madrid per mano dell’Arsenal infatti, La Liga ha deciso di cambiare l’orario della sfida che la formazione di Flick giocherà contro il Valladolid a pochi giorni dal ritorno con l’Inter: la partita dei blaugrana, inizialmente prevista domenica, sarà sabato alle 21.00 mentre il Real Madrid andrà in campo alle 14.00 di domenica. Nonostante questo favore, Flick non ha comunque apprezzato, utilizzando parole al veleno nei confronti della Federazione spagnola in conferenza stampa: «Siamo arrivati in ritardo dalle trasferte, con i giocatori che andavano a dormire alle 5.00 del mattino. Non cerchiamo scuse, ma altrove proteggono le squadre che giocano in Europa. Chi si occupa di questi problemi non ha idea della situazione. Credo di essere davanti a una barzelletta, la situazione è incredibile. Qui in Spagna non si preoccupano dei club della propria federazione».

L’Inter in Champions League e l’ex Pavard

EURORIVALI – Flick poi cita anche i nerazzurri, prossimi avversari in Champions League: «”Apprezzo il loro calcio. Sono una squadra esperta, ben organizzata con e senza palla. Hanno buoni attaccanti e ottimi difensori: Pavard è stato un mio giocatore. Lo reputo un professionista esemplare, mi fa molto piacere rivederlo. E in aggiunta hanno un ottimo allenatore che sta facendo molto bene. Sarà una partita difficile».