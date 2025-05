Flick come Inzaghi? Il Barcellona pensa all’Inter: col Valladolid tanto turnover

Il Barcellona prima di rigiocare con l’Inter, scenderà in campo in Liga contro il Real Valladolid. Flick, come Simone Inzaghi, farà ampio turnover.

TURNOVER – Inter e Barcellona si pensano e non possono non farlo: martedì sera ci si gioca tutto perché in ballo c’è una finale di Champions League da conquistare, dopo il clamoroso 3-3 del Montjuic. Ecco perché anche Hans-Dieter Flick, riferisce il Mundo Deportivo, sta pensando a fare diverse rotazioni in vista del match di domani contro il Real Valladolid. Il Barça, rispetto all’Inter, è prima in campionato e ha un margine di ben quattro punti sul Real Madrid, anche se domenica prossima ci sarà lo scontro diretto in un roventissimo Clasico. Ma il Valladolid, non solo è ultimo, ma è anche già retrocesso, avendo conquistato appena 16 punti in 33 giornate di campionato (-18 dal quartultimo posto). Dunque, sarà un turnover anche ragionato in base alla forza dell’avversario. Flick ne dovrebbe cambiare ben otto rispetto alla squadra scesa in campo contro l’Inter mercoledì.

Il Barcellona pensa all’Inter e col Valladolid farà ampio turnover

CAMBI – Rispetto all’undici che è sceso in campo dal primo minuto in Barcellona-Inter, Flick punterà solamente su tre giocatori: Gerard Martin a sinistra, uno tra Pedri o de Jong a centrocampo, e Ferran Torres in attacco. Il primo perché è l’unico laterale di fascia sinistra a disposizione, visto che Alejandro Baldé è ancora infortunato, anche se dovrebbe recuperare quantomeno per la panchina in vista di domani. Ferran Torres, invece, è l’alternativa a Robert Lewandowski, ancora out. Per il resto tutto modificato. In porta potrebbe avere una chance il tedesco Ter Stegen, al posto di Szczesny. Poi in difesa, dentro Eric Garcia, che poi giocherà anche a Milano per sopperire all’infortunio di Koundé, Christensen e Araujo. A centrocampo, uno tra Pedri o de Jong riposerà, quindi ci sarà l’ingresso di Gavi. In avanti, Ansu Fati, Fermin Lopez e Pau Victor dovrebbe giocare al posto di Lamine Yamal, Olmo e Raphinha.