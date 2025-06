Il Flamengo schianta il Chelsea: tris per la rimonta e un’espulsione!

Tanti colpi di scena in Flamengo-Chelsea, nella seconda giornata dei giorni del Mondiale per Club. I brasiliano rimontano, con un tris velenoso. Gli inglesi finiscono in dieci.

PRIMO TEMPO – Inizia la seconda giornata del girone del Mondiale per Club per il Gruppo D, che prevede Falmengo-Chelsea. La sfida tra le due squadre, entrambe reduci da una vittoria all’esordio, viene ospitata dallo stadio Lincoln Financial Field della città di Filadelfia. A sbloccare il risultato è la squadra di Enzo Maresca, che si porta avanti al 13′ grazie al gol di Pedro Neto, con un’azione firmata tutta da lui. Il Flamengo va a riposo sotto di uno, ma al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo la partita prende una piega totalmente diversa.

Flamengo-Chelsea 3-1

SECONDO TEMPO – Al 62′, infatti, il Flamengo pareggia i conti trovando l’1-1 con la conclusione vincente di Bruno Henrique. Dopo solo tre minuti arriva anche il raddoppio della squadra brasiliana: questa volta, al 65′, è l’ex bianconero Danilo a trovare la porta sfruttando l’assist di Henrique. La rimonta fa evidentemente male al Chelsea e gli animi iniziano a scaldarsi. Al 68′ Nicola Jackson, infatti, commette un brutto fallo e l’arbitro non può che indicargli gli spogliatoi. Dopo l’espulsione gli inglesi incassano un altro colpo sul finale. All’83’, infatti, il Flamengo mette sotto chiave il risultato con la rete del definitivo 3-1 ad opera di Wallace Yan.