Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea: Esperance regolato

Vittoria autorevole del Flamengo, che batte alle 3 italiane l’Esperance Tunisi per 2-0. I brasiliani agganciano il Chelsea, che alle 21 aveva battuto il Los Angeles FC.

VITTORIA AGEVOLE – A Philadelphia va in scena la seconda partita del gruppo D del Mondiale per Club, ossia quella tra Flamengo ed Esperance Tunisi. In campo la squadra brasiliana, che si è arricchita ultimamente dell’esperienza di Jorginho, campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini nel 2021. Dall’altro, i campioni d’Africa provano a fare lo sgambetto. Ma la partita è ad appannaggio dei brasiliani, che mettono in mostra la maggior qualità, tecnica e anche esperienza. A sbloccare il match ci pensa De Arrascaeta, che al 17′ trafigge Ben Said per il gol dell’1-0. Il “Fla” gestisce la gara e nella ripresa la chiude definitivamente al minuto 70′ con il gol di Luiz Araujo su servizio proprio dell’ex Serie A e Premier League Jorginho. Vittoria agevole per il Flamengo, che presumibilmente si giocherà la testa del girone D contro il Chelsea di Enzo Maresca, che qualche ora prima aveva regolato con lo stesso punteggio i padroni di casa del Los Angeles FC di Olivier Giroud. Nel prossimo match ci sarà già lo scontro diretto.

FLAMENGO-ESPERANCE TUNISI 2-0

17′ De Arrascaeta, 70′ Luiz Araujo