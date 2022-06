Flamengo, annunciato il nuovo allenatore! Sarà Vidal il suo primo rinforzo?

Il Flamengo, dopo l’esonero di Paulo Sosa (vedi articolo), ha annunciato il nuovo allenatore. Intanto i brasiliani continuano a lavorare al colpo Vidal, in uscita dall’Inter. Sarà lui il primo regalo per la nuova guida tecnica?

NUOVO ALLENATORE – Il Flamengo ha deciso di esonerare Paulo Sosa e ingaggiare Dorival Júnior, che ha firmato un contratto fino a dicembre 2022. Intanto il club brasiliano continua a lavorare al colpo Arturo Vidal che prima ha incontrato lo scetticismo di qualche dirigente e anche dello stesso Sosa che aveva intenzione di ringiovanire la rosa. Le difficoltà del Flamengo, però, hanno portato la dirigenza a convincersi di aver bisogno di un giocatore di esperienza come il centrocampista nerazzurro, pronto anche a ridursi l’ingaggio per coronare quello che per lui è sempre stato un sogno. Sarà il cileno il primo regalo per il nuovo allenatore?