Flachi sicuro: «L’Inter è la squadra favorita, la Juventus è ancora sotto»

Francesco Flachi, è intervenuto in collegamento su Tmw radio, facendo un resoconto del mercato di Serie A. Inter al momento favorita, la Juventus ancora leggermene dietro

FAVORITA − Flachi ritiene l’Inter la squadra più forte: «La qualità della Juventus è migliorata, soprattutto in attacco. In mezzo gli manca ancora un play e qualche elemento di carisma. Ha preso Bremer che ha fatto molto bene. Per arrivare all’Inter, che è la favorita, manca ancora qualcosa. Ha perso lo Scudetto ma rimane ancora superiore. La Juventus poi per competere a livello europeo deve fare qualcosa ancora sul mercato».