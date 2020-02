Flachi: “Scudetto? Inter fino in fondo. Juventus, il problema…”

Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria e di altri club, nel corso di un’intervista rilasciata a “Tutto Mercato Web” ha parlato di vari argomenti tra cui la lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio

SCUDETTO – Francesco Flachi è convinto dei nerazzurri di Antonio Conte. Queste le sue parole: «La Juventus ha singoli devastanti ma se non girano fa fatica a livello di gioco. L’Inter secondo me arriverà fino in fondo, la Lazio non so se riuscirà a tenere questo passo perchè la rosa non è così ampia».

Fonte: Lorenzo Marucci – Tutto Mercato Web