Flachi: «Lukaku non bene ultimamente! Deve ritrovare serenità»

Francesco Flachi commenta lo stato di forma di Romelu Lukaku a TMW radio. L’ex calciatore sostiene che il belga risentirà psicologicamente dell’ultima partita del mondiale e dovrà ritrovare prima di tutto la serenità, e in seguito condizione fisica

SERENITÀ – Ecco le parole di Francesco Flachi riguardo al momento vissuto da Romelu Lukaku e di come il belga possa tornare al top: «Se Lukaku ritorna quello dell’anno prima per l’Inter è ottimo. Ultimamente non l’ho visto bene. Quello che è successo nell’ultima partita lo butterà giù mentalmente. Deve ritrovare serenità dentro e anche a livello fisico. È un giocatore dal fisico grande, quindi deve stare bene prima mentalmente e poi fisicamente. Deve stare bene fisicamente e mentalmente anche per evitare quello che si è visto al Mondiale».