Flachi: «Lukaku? Era interessato a restare all’Inter. Zapata lo sostituisce»

Flachi vede bene Zapata al posto di Lukaku, se il Chelsea dovesse fare l’affondo decisivo per il belga. L’ex attaccante, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, ha parlato della situazione dell’Inter.

DIFFICOLTÀ – Francesco Flachi nota un cambio di rotta da parte di Romelu Lukaku: «Ho visto che lui era interessato a rimanere a Milano, con la sua forte personalità. Era diventato un leader in campo e nello spogliatoio, visto l’anno scorso. Sicuramente la cifra è importante e bisogna pensarci a rifiutarla, ma c’è da reinvestire su qualche giocatore ancora importante. Però rimpiazzare un giocatore come Lukaku non è facile. Come caratteristiche Duvan Zapata è quello che lo può sostituire, in base alle entrate e alle uscite le valutazioni faranno la differenza. Se l’Inter cede Lukaku e si butta sull’Atalanta è normale che le dia la possibilità diprendere un altro attaccante. Dipende dai soldi e dalle possibilità, ma tutte le squadre perderanno giocatori importanti».