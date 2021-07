Firpo è un nuovo giocatore del Leeds United. Notizia che riguarda l’Inter? Non proprio, ma il comunicato del Barcellona svela le cifre e, ricordando cosa si diceva un anno fa su Lautaro Martinez, di fatto svela il bluff.

IPERVALUTATO! – “Il Barcellona e il Leeds United hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Junior Firpo, per quindici milioni di euro. Il Barça manterrà il 20% della cifra di una futura cessione del giocatore”. Questo il comunicato ufficiale del club catalano sul trasferimento del terzino sinistro, più volte accostato dalla Spagna all’Inter. Ricordate? Un anno fa c’era chi si era spinto parlando di un ipotetico scambio con lui per Lautaro Martinez (vedi articolo). La cifra data dalla stampa catalana come valutazione di Firpo, all’epoca, era di ben quarantuno milioni di euro. Ossia quasi il triplo rispetto a quanto è andato via adesso. Un tentativo, folle, per ridurrre il prezzo dell’argentino ipervalutando un giocatore dal rendimento non certo eccezionale. Cosa che, ovviamente, i nerazzurri non hanno preso in considerazione, e non poteva essere altrimenti. Ora toccherà a Marcelo Bielsa provare a valorizzare Firpo, ma (per fortuna) lui va altrove e l’Inter si tiene Lautaro Martinez.