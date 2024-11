Fiorentina, vittoria di misura col Torino: Inter momentaneamente superata

Torino-Fiorentina termina 0-1. Secondo tempo vivace, con due pali a testa colpiti dalle due squadre. Viola momentaneamente avanti di un punto in classifica sull’Inter.

PRIMO TEMPO – Aspettando Inter-Venezia delle ore 20.45, in questa domenica pomeriggio di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena Torino-Fiorentina. Valida per l’undicesima giornata di campionato, la sfida si apre con qualche problema per la squadra padrone di casa. Paolo Vanoli, infatti, perde al 16′ Adams costretto ad uscire, al posto di Njie, per un problema muscolare. Le cose si mettono ancora peggio al 41′, quando Maripan lascia ampio spazio a Kean, lanciato verso la porta di Milinkovic-Savic, anche lui bruciato in uscita. L’ex bianconero infila in rete con freddezza lo 0-1. Subito dopo, al 43′, lo stesso Maripan vuole farsi perdonare dal Torino e quasi ci riesce infilando di testa il gol del pareggio. Peccato, però, che l’arbitro vede e fischia il fuorigioco.

Torino-Fiorentina 0-1

SECONDO TEMPO – Subito dopo la ripresa il Torino riprova a rientrare in gara. Al 50′ Tameze sfrutta un cross dalla destra e calcia dal limite dell’area, ma il pallone termina alto. Poi, al 71′, il palo colpito in pieno da Pedersen, uno contro uno con De Gea, impedisce la gioia del pareggio. Al 75′ si sporca il legno anche dall’altra parte: questa volta è la Fiorentina a trovare il palo con il mancino di Mandragora, appena subentrato dalla panchina. Nonostante le ghiotte occasioni, la sfida rimane inchiodata sullo 0-1, terminando definitivamente su quel risultato. La Fiorentina trova la vittoria e altri tre punti utili per la classifica, dove aggancia l’Atalanta al terzo posto e supera momentaneamente di un punto l’Inter con ancora una partita in meno.