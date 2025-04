La Fiorentina vince in rimonta a Cagliari: anche senza bomber Kean

Vittoria della Fiorentina che vince contro il Cagliari in Sardegna per 2-1, rimonta la situazione di svantaggio iniziale. I viola vincono anche senza Kean.

RIMONTA – Match molto intenso e importante all’Unipol Domus, con il Cagliari che sfida la Fiorentina. La Viola va a caccia di punti per una speranzosa qualificazione alla prossima Champions League. Giovedì, ha peraltro raggiunto la semifinale di Conference League, dopo aver eliminato nel doppio confronto il Celje. Il match in Sardegna si sblocca subito con la rete di Piccoli al settimo minuto. Ma la Fiorentina non molla e dopo aver sfiorato il pari con Gudmundsson trova il gol del pari con l’ex Inter Gosens. La squadra di Palladino deve fare a meno di Moise Kean, non convocato all’ultimo minuto per un problema fisico. A sostituirlo ci pensa Beltran, che dopo tre minuti di secondo tempo trova il gol del 2-1. Il gol è pesantissimo e la Fiorentina, quindi, difende con grande organizzazione e voglia il risultato. Entra pure Zaniolo, beccato dall’Unipol Domus dopo un’esultanza esagerata avuta con la maglia dell’Atalanta, che aveva anche fatto infuriare Gian Piero Gasperini. Nel finale, proprio Zaniolo sfiora il gol del 3-1 che può chiudere la partita ma è super Caprile a dire di no.

CAGLIARI-FIORENTINA 1-2

7′ Piccoli, 33′ Gosens, 48′ Beltran