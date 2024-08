Fiorentina e Venezia non si fanno male: al Franchi finisce in parità!

Fiorentina-Venezia 0-0 al Franchi. I viola non riescono a centrare la loro prima vittoria stagionale, pensando contro la squadra neopromossa.

RETI INVIOLATE – Al Franchi va in scena Fiorentina e Venezia, entrambe vanno alla ricerca del primo successo stagionale, rispettivamente dopo il pareggio a Parma e la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. In settimana, la Viola ha anche pareggiato in maniera rocambolesca contro l’Academia Puskas per 3-3 nei preliminari di Conference League. Il primo tempo va sul piccolo trotto, soprattutto durante la prima mezz’ora. Si accende nei minuti finali, con Joronen, portiere dei lagunari, che si supera al 39′ e al 41′ prima su Parisi e poi sul neo-acquisto Richardson. Nel Venezia in campo dal primo minuto l’ex Inter Gaetano Oristanio. La sua partita dura però solamente 45′. Nella ripresa, il ritmo non si accende più di tanto e anche le occasioni scarseggiano sia lato Fiorentina che lato Venezia. Le due squadre sono ben organizzate e non vogliono rischiare. Il match scivola così fino al novantesimo minuto, quando il signor Sozza fischia tre volte per concludere la partita.

La Fiorentina con questo pareggio sale a quota due punti, mentre il Venezia fa il suo primo punto della nuova promozione.