Fiorentina-The New Saints 2-0, la Viola non fallisce e strappa tre punti d’oro

Si è chiusa con una vittoria la prima giornata di Conference League per la Fiorentina. Dopo un primo tempo in parità, nella ripresa esce lo spessore dei Viola e vince con un netto 2-0 sul The New Saints.

VITTORIA – Tre punti importanti per la Fiorentina di Palladino che gioca con qualità e freschezza e strappa tre punti importanti nella prima giornata di Conference League. Per la Viola dunque, arriva una netta vittoria ai danni del The New Saints che si arrende nella ripresa. I primi 45’ minuti sono trascorsi con assoluta tranquillità ad Franchi se non per l’infortunio di Mandragora che ha lasciato il campo al 46’ del primo tempo. Nella ripresa invece, si alza la qualità della Fiorentina e di conseguenza arrivano i due gol decisivi. Nel giro di tre minuti la Fiorentina porta il parziale sul 2-0 per poi proteggerlo fino alla fine. Al 65’ ci pensa Yacine Adli che sfrutta un pallone gigante in area di rigore e con un tiro all’angolino basso di sinistra porta i padroni di casa in vantaggio. Al 68’ arriva il raddoppio meritato della Fiorentina con Moise Kean che manda la sfera sotto al sette dopo un fortuito rimbalzo dalle sue parti. Nel finale ci provano gli ospiti a rientrare in partita, ma la Fiorentina regge bene l’urto e si porta a casa tre punti fondamentali.