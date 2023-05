Fiorentina sconfitta, il Basilea la ribalta nella ripresa

La Fiorentina si ferma solamente sul pareggio contro il Basilea in semifinale di Conference League contro il Basilea. Il risultato finale del match è di 2-1 all’Artemio Franchi.

PARI – La Fiorentina si ferma all’Artemio Franchi contro il Basilea. Nella partita d’andata della semifinale di Conference League la Viola perde per 2-1 in casa nonostante il vantaggio iniziale. La prima rete della serata porta la firma di Arthur Cabral al minuto 25, il gol degli avversari è arrivato invece al secondo tempo al 71′ con il giovane Andy Diouf. Il gol vittoria per il Basilea lo segna Zeki Amdouni al 92′ su assist del giovane di proprietà dell’Inter Darian Males. Si mette male in vista del ritorno, alla Fiorentina servirà vincere in trasferta per ottenere la Finale della competizione europea.