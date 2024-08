La Fiorentina rimonta il Puskas Akademia ma solo per poco: finale beffa!

Fiorentina-Puskas Akademia, valida per l’andata dei playoff di Conference League, termina sul risultato di 3-3. Ma quanti colpi di scena all’Artemio Franchi.

PRIMO TEMPO – La Fiorentina riparte in Conference League dalla sfida d’andata dei playoff contro il Puskas Akademia, in scena questa sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra di Vincenzo Palladino subisce un inizio shock in Europa, andando sotto già al 9′. Il gol dello svantaggio è di Nagy, che calcia dal dischetto dopo il rigore assegnato per un fallo di Kayode proprio ai danni del difensore ungherese. Solo dopo pochi minuti, al 13′, il Puskas Akademia trova un altro centro con Soisalo. Anche in questo caso Kayode si rende protagonista in negativo, con un disimpegno errato a centrocampo. Fortunatamente, sul finire del primo tempo, al 45+2′, la Fiorentina rialza la testa e accorcia le distanze grazie alla rete di Sottil.

Fiorentina-Puskas Akademia 3-3

FINALE – Il secondo tempo torna in campo una Fiorentina più agguerrita, forte anche del gol segnato poco prima dell’intervallo. Al 66′, infatti, la squadra di Palladino torna a far male, ottenendo un pari grazie al colpo di testa vincente di Quarta sui risvolti di un calcio d’angolo. Per i viola, però, non è ancora finita qui: al 70′ i padroni di casa completano la rimonta con una gran conclusione col destro del nuovo arrivato Kean. Quando sembrava ormai tutto fatto per concludere positivamente la sfida di Conference League, arriva il pareggio in extremis del Puskas Akademia: all’88’ Golla mette dentro di testa il pallone del 3-3 finale.