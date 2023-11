La Fiorentina ribalta i giochi: nel finale vittoria e qualificazione!

Tante emozioni in Fiorentina-Genk, terminata sul risultato di 2-1. La squadra di Vincenzo Italiano si qualifica con una giornata d’anticipo e passa il turno di Europa League.

VITTORIA – Fiorentina-Genk inizia male per la squadra italiana, che stasera gioca in casa all’Artemio Franchi. Lo svantaggio arriva sul finale del primo tempo quando Baah, appena entrato in campo, fa partite l’azione giusta per il piede di Kayembe: gol al 45′. La Fiorentina, però, non ci sta e riesce ad accorciare le distanze pochissimi minuti dopo. Al quarto minuto di recupero del primo tempo Martinez Quarta, sulla prima respinta del portiere avversario dopo un calcio d’angolo, mette in rete il gol del pareggio. Nel finale, poi, la squadra di Italiano riesce anche a ribaltare la sfida: al 82′ Nicolas Gonzales si prende la responsabilità di calciare il rigore e dal dischetto non sbaglia: è 2-1 per la Fiorentina, che conquista la qualificazione agli ottavi di Europa League con una giornata d’anticipo. Proprio come la Roma di José Mourinho.