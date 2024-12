Fiorentina pronta a rafforzare una rivale dell’Inter: tutti i dettagli!

Trattativa ben avviata per la Fiorentina, che sta per cedere un proprio big in difesa. Farà ritorno in Argentina e sarà avversario dell’Inter.

AD UN PASSO – Il passaggio di Martinez Quarta dalla Fiorentina al River Plate è ad un passo e a confermarlo anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Il difensore, classe 1996, è arrivato in Italia nel 2020 proprio dai Millionarios, che adesso sono pronti a riportarlo indietro. La distanza tra la domanda della Fiorentina e l’offerta del River Plate si sta riducendo con il club argentino che è arrivato a offrire 6 milioni di euro, di fronte alla richiesta dei viola che è di 8. C’è parecchia fiducia e nelle prossimo ore l’affare sarà praticamente definito. In questa stagione, Martinez Quarta ha giocato 16 partite tra tutte le competizioni, segnando anche quattro gol.

La Fiorentina rinforza il River Plate, che sarà avversario dell’Inter

RIVALE – Martinez Quarta, dunque, sarà un avversario dell’Inter nel prossimo Mondiale per Club che si disputerà negli USA. Il River Plate, infatti, sarà avversario dell’Inter nel girone insieme a Monterrey, squadra messicana, e all’Urawa Red Diamonds, club giapponese. L’Inter e Lautaro Martinez, dunque, ritroveranno il giocatore in estate. Il 28enne sarà un rinforzo sicuramente non banale per Marcelo Gallardo.