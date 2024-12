Fiorentina, Palladino suona l’ottava: ‘corto muso’ con il Cagliari

È appena terminata Fiorentina-Cagliari, lunch match della quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A. 1-0 il risultato finale, con la squadra di Raffaele Palladino che trova l’ottava vittoria consecutiva. Un record che mancava addirittura dagli anni ’60.

GOL CON DEDICA – Dopo il grande spavento di una settimana fa (e l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli lo scorso mercoledì) la Fiorentina riprende il suo percorso nel campionato di Serie A. E lo fa con una vittoria di misura contro il Cagliari di Davide Nicola. Decisivo nella partita dell’Artemio Franchi è il gran gol di Davide Cataldi, che al 24′ porta in vantaggio i viola e poi dedica il gol proprio a Edoardo Bove. Nonostante il risultato resti in bilico fino alla fine, nella ripresa la squadra sarda non riesce a trovare la zampata decisiva per rimettere in parità la sfida. Specialmente nel finale, con tanti cross verso la porta di David De Gea, che però non si rivelano sufficientemente pericolosi per il gol che varrebbe un prezioso pareggio. Ottava vittoria consecutiva – la prima volta addirittura dopo gli anni ’60 -, quindi, per la Fiorentina, che resta nelle zone di altissima classifica e continua un percorso decisamente di livello in questa stagione.

FIORENTINA-CAGLIARI 1-0

Cataldi al 24′