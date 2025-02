Fiorentina OK prima dell’Inter, Genoa KO! Curiosità Comuzzo

La Fiorentina batte il Genoa per 2-1 e ora potrà pensare al recupero con l’Inter. C’è una curiosità su Pietro Comuzzo.

VITTORIA SOFFERTA – Al Franchi, va in scena Fiorentina-Genoa. Entrambe sono reduci da due ottime vittorie in campionato: la Viola a Roma contro la Lazio, mentre il Grifone in casa contro il Monaca. La squadra di Raffaele Palladino nel giro di 96 ore poi giocherà contro l’Inter, prima a Firenze (giovedì 6) nel recupero della quattordicesima giornata (gara interrotta per malore di Bove) e poi lunedì 10 a Milano. Il primo tempo è di marca viola, tant’è che dopo nove minuti Kean si inventa con un esterno mancino al gol il gol dell’1-0. La Fiorentina attacca forte e alla mezz’ora arriva il più classico dei gol dell’ex con Albert Gudmundsson, che punisce il Genoa. Nella ripresa, il Genoa esce bene dagli spogliatoi e dopo sei minuti trova il gol del 2-1 con Koni De Winter. Si tratta del secondo gol consecutivo per il difensore. Il Genoa va all’arrembaggio e al 68′ sfiora il 2-2 ancora con De Winter, ma stavolta è prodigioso De Gea. La Fiorentina prova a difendersi, con Palladino che manda in campo pure Comuzzo. Il difensore, diffidato, prende un cartellino. Il giocatore se dovesse rimanere alla Fiorentina (è corteggiato dal Napoli), comunque potrà giocare Fiorentina, ma salterebbe la partita del 10. Nel finale, grande difesa dei viola che mantengono il 2-1.

FIORENTINA-GENOA 2-1

9′ Kean, 30′ Gudmundsson, 53′ De Winter (G)