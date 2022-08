Fiorentina-Napoli finisce a reti inviolate al Franchi: Inter a -1 dagli azzurri

Fiorentina-Napoli termina 0-0. Match a reti inviolate che favorisce le rivali. Non si accendono i due attacchi. L’Inter rimane dietro un punto dal Napoli, nessuna squadra a punteggio pieno

PARITÀ − Fiorentina–Napoli a reti inviolate non si fanno male con due squadre che si studiano tanto e si rispettano. I viola più attenti in fase difensiva cercando arginare le folate dei vari Lozano e Kvaratskhelia. Il primo squillo della gara arriva solo al minuto 43 con Osimhen che va in gol ma il direttore di gara annulla tutto per offside. Pericolosi tra le fila azzurre anche Rrahmani e soprattutto il Chucky Lozano che di testa sfiora il gol dell’1-0. Al 63′, Fiorentina vicina al gol del vantaggio con il neo-acquisto Barak che sbaglia clamorosamente a tu per tu da Meret.