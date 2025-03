Serie A, Fiorentina-Juventus si gioca o no? Arriva la decisione finale

Dopo ore di incertezza e timori legati al maltempo che sta colpendo la Toscana e l’Emilia Romagna, è arrivata la decisione ufficiale riguardo Fiorentina-Juventus.

DECISIONE FINALE – Fiorentina-Juventus si giocherà regolarmente. Il match, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi, non subirà rinvii nonostante l’allerta meteo dei giorni scorsi. A confermare la notizia è stata la sindaca di Firenze, Sara Funaro , che in conferenza stampa ha chiarito la situazione: “Non ci sono motivi ostativi per non farla giocare. La gara si potrà svolgere in virtù del passaggio dell’allerta meteo, per la città di Firenze, dalle ore 14 di oggi fino alla mezzanotte, da rossa ad arancione, e da arancione a gialla dalla mezzanotte di oggi a quella di domani”. Dunque, con il graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, lo svolgimento dell’incontro non è più a rischio. Nel frattempo, è stata rinviata Pisa-Mantova, gara di Serie B prevista per il pomeriggio di sabato. L’annuncio è arrivato dal sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha spiegato come l’allerta rossa per rischio idraulico sull’Arno renda impossibile lo svolgimento dell’evento. Il match è stato riprogrammato per domenica 16 marzo alle ore 15.

La decisione ufficiale sul match

ALTRI CASI – Tornando a Fiorentina-Juventus, resta da capire quale sarà la reazione della Curva Fiesole, il cuore del tifo viola. Nel 2023, in occasione di un’altra alluvione che colpì Firenze, i tifosi decisero di disertare lo stadio per protesta contro la decisione di non rinviare la partita. Anche stavolta non si escludono prese di posizione da parte del tifo organizzato. Infine, buone notizie anche per Bologna-Lazio , altro match a rischio per l’allerta meteo in Emilia Romagna. Nel capoluogo emiliano la situazione è sotto controllo, con pochi disagi segnalati, e il match al Dall’Ara si disputerà regolarmente.