Fiorentina, Italiano ritrova la vittoria grazie a Kouame! Cade l’Atalanta

La Fiorentina ritrova la vittoria dopo gli ultimi due risultati negativi. Decisivo Kouame che segna il gol decisivo per il 3-2 finale contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

VITTORIA IN CASA – La Fiorentina vince una partita bellissima andata in scena al Franchi di Firenze contro l’Atalanta. Tante le emozioni, ma soprattutto tanti i gol della sfida, a partita dal 20′ del primo tempo con la rete di Koopmeiners per l’Atalanta che apre le marcature. Sempre nel primo tempo, però, la Fiorentina mette subito le cose in chiare e ribalta il risultato prima con Giacomo Bonaventura – migliore in campo da entrambe le parti -, successivamente con Martinez Quarta. Nel secondo tempo la scelta di Gian Piero Gasperini di puntare su Lookman lo ripaga, perché proprio il nigeriano trova il gol del 2-2 al 53′. Vincenzo Italiano decide di puntare sull’ingresso di Kouame e non sbaglia, infatti al 76′ l’attaccante in scivolata sorprende Carnesecchi e decide la partita con questo gol vittoria.