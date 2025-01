Fiorentina-Inter, una data probabile per il recupero! – Sky

Fiorentina-Inter è stata interrotta al minuto 17 a dicembre a causa del malore di Edoardo Bove. Da Sky Sport arriva un’indiscrezione sulla data del recupero.

RECUPERO – Il primo dicembre scorso l’Inter non ha concluso la partita contro la Fiorentina. Edoardo Bove si è accasciato in campo e tutti ricordano cosa accadde nei minuti successivi. Il giocatore fortunatamente ha ripreso conoscenza e non ha corso ulteriori rischi, oggi è in panchina con Raffaele Palladino e lavora con lo staff dell’allenatore. Si paventano le prime date possibili per il recupero della gara, però bisogna aspettare sicuramente domani mattina per i sorteggi in Europa.

Fiorentina-Inter ma non solo: la possibile data per il recupero

DATA – Domani, 31 gennaio, ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League ed Europa League. La Lega Serie A sta aspettando l’esito di questi ultimi per capire quando posizionare le partite da recuperare di campionato. Tra i match del girone d’andata ci sono ancora in ballo Bologna-Milan e Fiorentina-Inter. La prima non è neanche iniziata allo stadio Renato Dall’Ara per maltempo. Dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport la gara dei nerazzurri si dovrebbe giocare giovedì prossimo, ossia il 6 febbraio. Tre giorni dopo ci sarà tra l’altro Inter-Fiorentina a San Siro.