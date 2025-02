Fiorentina-Inter per la vetta! La prima occasione per Inzaghi – CdS

Alle ore 20.45 tornano in campo Fiorentina e Inter per il recupero della quattordicesima giornata di campionato. Simone Inzaghi ha l’occasione di agganciare il Napoli, l’estratto dal Corriere dello Sport.

CHANCE – Alle ore 20.45 si ripartirà dalla rimessa laterale viola della partita Fiorentina-Inter, recupero della quattordicesima giornata interrotta a partire dal minuto 17 a causa del malore di Edoardo Bove. Simone Inzaghi ha 73 minuti per imporsi e ritornare dopo tante settimane al primo posto assieme al Napoli di Antonio Conte. I nerazzurri non avranno a disposizione solo Joaquin Correa per infortunio e Nicola Zalewski, che per il regolamento non può essere inserito nella lista dei convocati. Rispetto all’1 dicembre le formazioni saranno totalmente diverse, almeno quella della Fiorentina che avrà a disposizione appena 14 giocatori. L’Inter può e deve approfittarne perché il mese di febbraio sarà un incubo. Bis con la Fiorentina, Juventus, Genoa, Lazio in Coppa Italia ed infine il Napoli a inizio marzo. Il tour de force richiede il massimo dello sforzo per sperare di rimanere attaccati ai partenopei.

Fiorentina-Inter, precedenti non positivi

PRECEDENTI – I precedenti non sorridono affatto, soprattutto quelli riguardanti i recuperi. Il più amaro da ricordare è quello di Bologna del 2021-2022, quando Ionut Radu fece il disastro valevole per lo Scudetto del Milan. L’ultimo recupero è stato per l’Inter ancora con il Bologna, ma a San Siro. La partita è finita sul risultato di 2-2, quindi ancora non una vittoria.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno