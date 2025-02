Fiorentina-Inter, Palladino in emergenza. Le soluzioni – CdS

Raffaele Palladino si trova davanti ad una vera e propria emergenza in occasione della partita tra Fiorentina e Inter. L’allenatore pensa alle soluzioni in casa per il Corriere dello Sport.

ASSENZE – Raffaele Palladino non potrà utilizzare i giocatori arrivati dal mercato nel mese di gennaio. Il regolamento di Serie A prevede che Fiorentina e Inter, al recupero della quattordicesima giornata, abbiano la possibilità di giocare solamente con i calciatori tesserati all’1 dicembre. L’allenatore della viola avrà solamente 14 giocatori a disposizione e tre di questi non stanno benissimo. Si tratta di Yacine Adli, Andrea Colpani e Danilo Cataldi e quest’ultimo è l’unico quasi certo di essere rischiato dal primo minuto.

Fiorentina-Inter, le soluzioni di Palladino

SCELTE – In difesa Palladino ha le scelte contate: deve solo decidere se utilizzare Fabiano Parisi sulla sinistra e Pietro Comuzzo al centro oppure quest’ultimo a destra e Pongracic con Luca Ranieri. A centrocampo sulle fasce ci saranno Dodo a destra e Lucas Beltran a sinistra, entrambi adattati e chiamati a fare un lavoro diverso. L’argentino sarà una soluzione in più con Albert Gudmundsson e Moise Kean, mentre dall’altra parte il brasiliano darà una mano nella fase di non possesso. A gara in corso sono pochissime le scelte di Palladino, quasi solo aggregati dalla Primavera.

fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini