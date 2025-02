Fiorentina-Inter, Palladino si aggrappa a Kean! La probabile formazione – TS

Come spiegato da Tuttosport nell’edizione di oggi, Raffaele Palladino, viste anche le tante assenze nella Fiorentina, si affida a Moise Kean. Recuperato mentalmente anche un’altra pedina fondamentale per la Fiorentina.

RECUPERO – A poche ore dalla sfida contro l’Inter, in casa Fiorentina ci si prepara ai 70′ minuti da recuperare dopo lo stop di inizio dicembre. Ci sarà anche Edoardo Bove al Franchi che sarà seduto in panchina a sostenere i suoi compagni di squadra. La Fiorentina, in caso di vittoria, scavalcherebbe la Juventus e raggiungerebbe la Lazio al 4° posto. Il match tra la Fiorentina e l’Inter ripartirà dal 17′ del primo tempo con una rimessa laterale in favore dei padroni di casa.

Fiorentina-Inter, tante assenze per Palladino

ASSENZE – Quella che si presenterà questa sera al Franchi, sarà una squadra in piena emergenza. Palladino si affiderà dunque a Moise Kean che va a caccia di un record legato ai gol. Il tecnico dei viola, così come Inzaghi, non potrà disporre dei nuovi arrivi Folorunsho, Pablo Marì, Zaniolo, Fagioli e Ndour. L’obiettivo dei gigliati, nelle prossime ore, è quello di recuperare Cataldi, Colpani e Adli e come nelle ultime settimane si aggregherà al gruppo dei big anche qualche Primavera. Torna titolare, spiega Tuttosport, anche Comuzzo che invece sarà squalificato lunedì sera a San Siro sempre contro l’Inter. In avanti invece, spazio anche a Beltran e al ritrovato Gudmundsson.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Gudmundsson, Beltran, Gosens; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.