Fiorentina-Inter, le pagelle: Lautaro Martinez MVP, male Dzeko – TS

Tante le sufficienze per i nerazzurri dopo Fiorentina-Inter. Handanovic e compagni vincono soffrendo ma giocando una buona partita. Se Lautaro Martinez è il migliore secondo TuttoSport, lo stesso non si può dire del suo compagno di reparto

PAGELLE – TuttoSport premia la prestazione di Lautaro Martinez in Fiorentina-Inter con un 8 in pagella e la palma di migliore in campo. Il numero 10 nerazzurro ha due palle gol e riesce a capitalizzarle entrambe, salendo così a 101 gol con la maglia dell’Inter. A differenza dell’argentino, Edin Dzeko non disputa sicuramente la sua miglior partita stagionale. Il bosniaco non va oltre il 5, dati i suoi errori negli ultimi 16 metri che cancellano il solito buon lavoro in fase di regia. Bene anche Barella (6,5), sebbene all’inizio perda diversi palloni, cresce con il passare dei minuti e fornisce un assist capolavoro a Lautaro per l’1-2 nerazzurro.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini