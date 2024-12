Fiorentina-Inter, Lautaro Martinez gol o no? Il chiarimento

Fiorentina-Inter si è interrotta al minuto 18 del primo tempo a causa del malore di Edoardo Bove. I nerazzurri avevano segnato un gol con Lautaro Martinez, ma era stato annullato. Da Dazn con Open Var si è fatto chiarimento sull’episodio.

PARTITA – Fiorentina-Inter è conclusa in anticipo, precisamente al minuto 18 del primo tempo. I nerazzurri avevano sbloccato il match con il gol di Lautaro Martinez, annullato però dall’arbitro prima che Edoardo Bove finisse a terra. L’episodio è passato in secondo piano a causa delle condizioni del centrocampista viola, che ovviamente ha avuto la priorità su tutto. Adesso il calciatore sembra aver superato il momento più critico, sul recupero del match invece ci sono diversi dubbi.

Fiorentina-Inter, giusto annullare il gol di Lautaro Martinez! Il motivo

EPISODIO – In soli 18 minuti c’è stato comunque un episodio discusso. Denzel Dumfries aveva lanciato in profondità dalla fascia destra Lautaro Martinez, che era riuscito a prendere posizione per poi spaccare la porta con un destro sotto la traversa. Sarebbe stato 1-0 momentaneo per i nerazzurri, ma l’arbitro ha tolto la rete perché la palla era uscita dal campo sul lancio di Dumfries. Fino a poco fa non si era sicuri della situazione, in quanto il direttore di gara non aveva fatto in tempo ad interpellare il VAR. Adesso, proprio durante il programma di Dazn Open Var, è passata l’immagine che chiarisce che il pallone fosse uscito. Giusto perciò annullare la rete dell’argentino.