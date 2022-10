Fiorentina-Inter, identificati aggressori in tribuna! Predisposto daspo – TS

Sugli spalti del Franchi, al termine di Fiorentina-Inter, si è verificata un’aggressione ai danni di un tifoso nerazzurro da parte di alcuni tifosi viola. Per i colpevoli è pronto il daspo

DASPO – È stato identificato il tifoso della Fiorentina che, sabato sera, si è reso responsabile di un’aggressione ai danni di un tifoso dell’Inter: per il 56enne è stato predisposto un daspo di tre anni. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver spintonato i poliziotti intervenuti al Franchi per evitare che la situazione potesse degenerare. La DIGOS, inoltre, sta analizzando ulteriormente i filmati dell’accaduto e sono in arrivo altri daspo: sia per la persona che ha sferrato un pugno al tifoso dell’Inter, sia per il tifoso che per la persona che, nel video, invita la folla a “Buttare di sotto” il malcapitato supporter nerazzurro”.

Fonte: Tuttosport – B.C